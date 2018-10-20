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Transfer gerçeği ortaya çıktı! Tufan için...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın ayrıntıları belli oldu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:44
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Tufan için...

Siyah-beyazlı kulübün, sarı-lacivertli takımda bir türlü dikiş tutturamayan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar'dan birini istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan'ı önerdi. Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi. Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı.

Bu iki futbolcu için yıllık 5 milyon euro maaş maliyeti bulunan yönetim, devre arasında gelebilecek yeni bir takas ve transfer önerisine sıcak bakıyor. Bu nedenle siyah-beyazlıların aynı ya da benzer bir teklifle sarı-lacivertli takımın kapısını çalması durumunda bu kez dev takasın gerçekleşme ihtimali çok yüksek olacak.

Fenerbahçe'de Ozan ve Dirar'ın takıma dönmesi çok zor gözüküyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu görevde olduğu sürece bu isimler için olası bir dönüş şansı yok gibi. Bu yüzden yönetim devre arasında Ozan ve Dirar'ı mutlaka gönderecek.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:44
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