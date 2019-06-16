Transfer dönemi yarın başlıyor Türkiye’de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1.

Türkiye’de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.

Türkiye’de transfer perdesi yarın açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 2 Eylül’de sona erecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020’de başlayıp ve 31 Ocak 2020 tarihinde noktalanacak.

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