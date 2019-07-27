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"Transfer beklentimiz devam ediyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Aynı şekilde transfer beklentimiz devam ediyor. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig dediğiniz anda, uzunca bir maraton oynayacağız. Dolayısıyla kadro rekabetine ihtiyacımız var"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:35
"Transfer beklentimiz devam ediyor"

LINZ (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, transfer beklentilerinin devam ettiğini, kadro rekabetine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karaman, Avusturya kampında Parma ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yoğun bir antrenman temposunda oynadıkları hazırlık müsabakalarından arzu ettiklerini gördüklerini belirtti.

Yoğun antrenman temposundan çıkmış oyuncularını kullandıklarını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Saha içerisinde doğru pozisyonu almaya ve futbolun doğrularını yapmaya çalışarak, futbol oynamaya gayret gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar yorgunluğun içerisinde sadece fiziksel değil, sinirsel de dokunuyorsun. İstenmeyen şeyler olabilirdi ama şükürler olsun iyi başladığımız kamp dönemi iyi gidiyor. Mevcut kadro yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Oyuncularımın hepsi yaptıkları antrenman sonrası müsabaka performansı olarak bizim beklentilerimize cevap verecek boyutta. Ben memnunum."

Karaman, transferler beklentisine ilişkin bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde transfer beklentimiz devam ediyor. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig dediğiniz anda, uzunca bir maraton oynayacağız. Dolayısıyla kadro rekabetine ihtiyacımız var. Her ne kadar gençlerimizi getirmiş olsak da onlar 1461 Trabzon ve altyapıdan birçoğu tahribatlı gelen oyuncular. Belli bir üzüntüyü, stresi, sıkıntıyı yaşayan gelen oyuncularımız. Onların fiziksel kalitelerini yükseğe çekerken moral motivasyonlarını da yukarıya çekme gayretimiz var. Bugün bakıyorsunuz gayet iyi de oynuyorlar, futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar. Böyle böyle alışacaklar, böyle böyle ağabeylerinin arasında formayı bulmaya gayret gösterecekler. Tecrübeli oyuncularla birlikte gençlerimizin, tüm oyuncularımızın ortaya koyduğu performanstan memnunum."


- "Yusuf, benim kardeşim"


Yusuf Yazıcı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili de Karaman, şunları kaydetti:

"Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Benim Yusuf ile ilgili bir sorunum yok. Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Her ne kadar onları değersiz ve yanlış anlamaya çalışsalar da... Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon avrolar kazandırarak gidecekler. Dolayısıyla kendi değerimiz, sadece Trabzonspor'un değeri değil, Türkiye'nin değeri olarak gördüğümüz insanları, saçma sapan, 'yok hocayla arası bozuk', 'Şöyle oldu böyle oldu' bunlar yanlış şeyler. O üstün bilgili arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. Burada sadece konu Yusuf konusu değil ama burada yine engin bilgili insanlar yine engin bilgileriyle birilerini yönlendirmeye kalkıyorlar. Artık bıraksınlar, 'camiayı seviyoruz' diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler."



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:35
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Trabzonspor
  4. Ünal Karaman

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