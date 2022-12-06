Tramvayın çarptığı otobüs şoförü: Kurallara uydum

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı olan Alibeyköy'de, bu sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsüne, seyir halinde ilerlediği esnada rayların üstünden geçerken Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 vatandaşın yaralandığı bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

DHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili inceleme başlatılırken otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı.

Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim." dedi.

Koçkesen, "Kurallara tamamen uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum." dedi.

Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Alibeyköy’de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.