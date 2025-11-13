  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Tramvay yoluna giren otomobil vatandaşların yardımıyla çıkarıldı
Yerel

Tramvay yoluna giren otomobil vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tramvay yoluna giren otomobil vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle tramvay yoluna girdi. Vatandaşların yardımıyla araç raylardan çıkarılırken, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 26 bin 557 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Eskişehir’de Tamer T. (48), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille tramvay yoluna girdi. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan olayda çevredekilerin yardımıyla otomobil rayların üzerinden kurtarılırken, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 26 bin 557 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı’nda meydana geldi. Tamer T. yönetimindeki 26 AHJ 509 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi. Araçtan inen Tamer T., kendisine yardım etmeye gelen polislere zorluk çıkartınca, olay yerinin karşısında bulunan Tepebaşı Polis Kontrol Merkezi’ne götürüldü. Bu sırada rayların üzerindeki otomobil nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

İNSAN GÜCÜYLE OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNDAN ÇIKARILRDI

Çevrede toplanan vatandaşlar ile polislerin desteği ile otomobil, kaldırılarak tramvay yolundan çıkarıldı. Ardından bölgeye gelen çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Tramvay seferleri re kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

ALKOLMETRE TESTİNİ REDDETTİ

Bu arada alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Alkollü araç kullanmaktan hakkında cezai işlem uygulanan Tamer T.’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 26 bin 557 lira para cezası uygulandı. Tamer T., işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Gündem

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23