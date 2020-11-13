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Aktüel Trakya'ya özgü tohumların geliştirilmesi hedefleniyor
Aktüel

Trakya'ya özgü tohumların geliştirilmesi hedefleniyor

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin: - "Kovid-19 salgını döneminde bir kez daha gördük ki tarım alanında artık yerli ve milli üretim çok önemli. Tohumculuk alanında başlatılan projeye 13 milyon lira destek vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:50:53 -
Trakya'ya özgü tohumların geliştirilmesi hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli ve milli tohum çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, Trakya'ya özgü tohumların canlandırılıp geliştirilmesi için proje çalışması başlattıklarını bildirdi.

Edirne İl Genel Meclisinin 2021 mali yılı toplantısına katılan Şahin, TRAKYAKA'nın çalışmaları ve desteklenen projelerle ilgili sunum yaptı.

Şahin, bölgede tohumculuk alanında analiz hizmetleri verecek, Ar-Ge ve Ar-Ge teknik destek danışmanlığı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak Trakya Tohum AŞ'yi kurduklarını söyledi.

Şirket bünyesinde Trakya'da faaliyet gösteren borsalar ve 32 tohum şirketinin yer aldığını belirten Şahin, bölgede tohumculuğun geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Yerli ve milli tohumculuğun desteklenmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade eden Şahin, "Trakya'ya özgü tohumların canlanması ve geniş alanlarda ekilmesi için projeler yürütüyoruz. Tohum firmalarının birçoğu yabancı şirketlerin elinde. Amacımız, Trakyalı firmaların bölgeye özgü tohumlar üretmesi." dedi.

Şahin, bununla ilgili bir proje geliştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Trakya'daki borsalarımız ve tohum şirketlerimiz destekliyor. Beraber inşallah bir markalaşma hareketi yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda 100-200 milyon dolar ciroya ulaşacak bir şirket haline getirmeyi düşünüyoruz. Kovid-19 salgını döneminde bir kez daha gördük ki tarım alanında artık yerli ve milli üretim çok önemli. Tohumculuk alanında başlatılan bu projeye 13 milyon lira destek vereceğiz. Trakya'nın ve Türkiye'nin farklı alanlarında ekimler yapacağız. Trakya tohumlarımızı tüm Türkiye'ye ve dünyaya satmak istiyoruz."

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