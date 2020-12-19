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Aktüel Trakya'daki kuraklık ayçiçeği verimini düşürdü
Aktüel

Trakya'daki kuraklık ayçiçeği verimini düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:38:02 -
Trakya'daki kuraklık ayçiçeği verimini düşürdü

EDİRNE (AA) - Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeği rekoltesinin düştüğü, buna bağlı olarak da ayçiçeği yağı fiyatının arttığı belirtildi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 2 yıldır kuraklık yaşandığını söyledi.

Kuraklığın ayçiçeğinin yanı sıra buğday verimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Arabacı, son günlerdeki yağışların sevindirici olduğunu ifade etti.

Arabacı, kuraklığın ayçiçeği yağının fiyatlarının da artmasına neden olduğunu belirterek, "Bölgemizde beklenenin altında bir üretim oluştu. Bununla beraber pandemiden dolayı her ülke bir sonraki yıl için stok yapmak istiyor, doğal olarak da dış piyasaya satılan üründe azalma oluşuyor. Ayçiçeği fiyatları arttığı için rafine fiyatları da arttı" dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise fiyatların piyasaya göre normal olduğunu ifade etti.

Ayçiçeği sezonunun yaklaşmasıyla fiyatların da düşeceğine inandıklarını aktaran Şaylan, "Maliyetlere göre bu fiyatlar anormal değil. 3-4 ay sonra ayçiçeği sezonu yaklaşacağı için fiyatlar geriye doğru gider. Bu şartlarda fiyatlar şu anda düşmez." şeklinde konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da "Ayçiçek yağı fiyatları çok da yüksek değil. Yağ fiyatları hak ettiği değeri buldu. Bundan sonra daha artış olmaz. Yağ fiyatları bu seviyelerde devam eder bundan sonra aşırı fiyat artışı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.




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