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Aktüel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
Aktüel

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:46:53 -
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Özgürlük ve Demokrasi meydanında yaya ve araç trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaptı, bazıları alışverişe çıktı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken bazıları parklarda dinlenmeyi tercih etti.

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