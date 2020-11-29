Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.

Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları görüldü. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi. Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.