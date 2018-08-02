2018 YKS TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar yükseköğretim programlarını tercih edecekler. Tercihini yapacak adaylar üniversite taban puanlarını, kontenjan ve üniversitelerin başarı sıralamasını merak etmeye başladı. Peki Trakya Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve başarı sıralaması 2018 nedir?

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak.