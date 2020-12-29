  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
Aktüel

Trakya Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:10:36 -
Trakya Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriter ve sorumlulukları yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi" alma hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak, çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerjinin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de sahip olan üniversite, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tebliğ ettiği resmi belgenin sahibi oldu.

- "Çevre dostu üniversiteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "çevre dostu" üniversite misyonuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Kaynak kullanımının azaltılması, varlıkların doğru yönetimi ve geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir politikalar benimsediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bu belgeyi alma hakkı kazanan ilk üniversitelerden biri olmak gurur verici, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'Sıfır Atık Belgesi'ni, çevresel değerlere gösterdiğimiz saygı ve hassasiyetin bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu sebeple tarafımıza verilen belgeyi oldukça önemsiyor ve belgenin kurumumuza kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Trakya Üniversitesi olarak tüm yerleşke ve birimlerimizdeki atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere nefes olmak ve temiz, yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye devam edeceğiz. Atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hepimizin görevi."


​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!
Gündem

Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!

Rusya’nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'nin baskısına dayanam..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!
Gündem

Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay