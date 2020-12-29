Trakya Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriter ve sorumlulukları yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi" alma hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak, çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerjinin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne de sahip olan üniversite, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tebliğ ettiği resmi belgenin sahibi oldu.

- "Çevre dostu üniversiteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "çevre dostu" üniversite misyonuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Kaynak kullanımının azaltılması, varlıkların doğru yönetimi ve geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir politikalar benimsediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bu belgeyi alma hakkı kazanan ilk üniversitelerden biri olmak gurur verici, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'Sıfır Atık Belgesi'ni, çevresel değerlere gösterdiğimiz saygı ve hassasiyetin bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu sebeple tarafımıza verilen belgeyi oldukça önemsiyor ve belgenin kurumumuza kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Trakya Üniversitesi olarak tüm yerleşke ve birimlerimizdeki atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere nefes olmak ve temiz, yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye devam edeceğiz. Atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hepimizin görevi."





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