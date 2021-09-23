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Aktüel Trakya Üniversitesi okçuluğu bilimsel platforma taşıyacak
Aktüel

Trakya Üniversitesi okçuluğu bilimsel platforma taşıyacak

Trakya Üniversitesinde (TÜ) geleneksel okçuluk sempozyumu düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:27:00 -
Trakya Üniversitesi okçuluğu bilimsel platforma taşıyacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Erdoğan, Muhammet Bakırcı, Yasin Kırcı, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Hasan Şahintürk, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, geçmişten günümüze okçuluk kültürü konuşulup, bu sporun Edirne’de ve TÜ’de yaygınlaştırılması adına yapılabilecek iş birlikleri görüşülürken, geleneksel okçulukla ilgili bir sempozyum düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Üniversite olarak geleneksel sporları çok önemsediklerini ve sahip çıktıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Okçuluk kültürümüzün önemli bir parçası. Üniversite olarak her sene düzenlediğimiz Nevruz kutlamalarında geleneksel okçuluğa da yer verip, bu kültürün öğrenciler tarafından benimsenmesine vesile oluyoruz. Birlikte bu sporun Edirne’de yaygınlaştırılması adına önemli projeler gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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