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Traktörün pulluğuna tarih takıldı

Niğde’de tarlada çalışan çiftçinin traktörünün pulluğuna tarihi eser küp takıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:41
Traktörün pulluğuna tarih takıldı

Niğde’de tarlada çalışan çiftçinin traktörünün pulluğuna tarihi eser küp takıldı.

 

Altunhisar ilçesi Kınık Höyükte traktörüyle tarla süren çiftçinin pulluğuna sert cisim çarpması üzerine traktöründen inip incelemeye başladı. Tarihi küpün olduğunu fark eden çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ile Niğde Müzesi arkeologlarının incelediği küpün Bizans dönemine ait erzak küpü olduğu belirlendi. Küp tarladan çıkarılarak Niğde Müzesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:41
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