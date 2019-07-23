Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi İran ekiplerinden Traktör, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 10 gün süren kampında güç depoladı

ERZURUM (AA) - İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör, teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki Erzurum kampını tamamladı. Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 10 gün süreyle kamp yapan takım futbolcular yoğun antrenmanlar gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin gözetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncular yüksek rakımda güç depoladı. İran temsilcisi, son antrenmanını bugün gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.

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