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Aktüel Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 23:03:00 -
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Morcalı Köyü Sergilik Mevkisi'ndeki tarlasını süren Şaban Şeker (62) idaresindeki 70 AU 562 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şeker'in cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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