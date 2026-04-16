Traktörle otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kaza, kameraya da yansıyan sert çarpışmayla sonuçlandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahmelik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, önce duvara ardından da direğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aktüel
Kütahya’daki motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hafız genç hayatını kaybetti