  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

580 komandonun Ankara'ya gitmesini engellemişti! Kahraman kadın 15 Temmuz gecesini anlattı

Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık şark edilecek

Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

Komşu ülkeden flaş açıklama! ‘Türk milleti bütün dünyaya ispat etti’

Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

Avrupa ülkesi Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması

Dilipak 15 Temmuz'da nerede olduğunu açıkladı! Tam konuşmaya başlamıştım ki…

İstanbul’da trafik felç oldu!
Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!
Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı
Aktüel Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Aktüel

Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ormanlık alanda traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 21:21:00 -
Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ormanlık alanda traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Sofular köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan Rafet Göksu (76), traktörle çekilen tomruğun altında kaldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay