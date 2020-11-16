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Aktüel Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak
Aktüel

Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerden kaynaklı kazaları en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, traktör sürücülerine uymaları gereken kurallarla ilgili bilgi verilip reflektör ve tepe lambası dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:08:58 -
Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında, traktör sürücülerine, uymaları gereken kurallarla ilgili bilgi veriliyor.

İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerden kaynaklı kazaları en aza indirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce Tokat Ziraat Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli, kentteki traktör sürücülerini ziyaret edip trafik kuralları hakkında bilgi aktarıyor. Bu kapsamda bilgilendirilen 200 traktör sürücüsüne reflektör ve tepe lambası da verildi.

Jandarma ekipleri, son olarak Akbelen köyü yakınlarındaki pancar toplama alanında traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları ve trafikte görünür olmanın önemini hatırlatıcı bilgilendirmede bulundu.

Jandarma tarafından bilgi verilen çiftçilerden Ömer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Vatandaş olarak bizi aydınlatıyorsunuz. Doğru bilip de yanlış olan çok şey vardı. Böylece insanlar bilinçleniyor." dedi.

Traktör sürücüsü Kadir Harman da uygulamayı son derece yerinde bulduğunu kaydetti.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen yıl traktörlerin karıştığı 12 kazada 19 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl ise yılbaşından bu yana 9 kazada 9 kişi hayatını kaybetti.


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