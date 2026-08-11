Trafikte saç baş yolan kadınlara ağır fatura: 540 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu, araçları men edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’de iki kadın sürücü ‘yol vermeme’ nedeniyle kavga etti. Kavgaya karışan sürücülerden birinin yakını dahil şahıslara toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı. Her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.
İzmir’in Tire ilçesi 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’nde C.A. yönetimindeki otomobil ile T.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. İki kadın sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, olaya T.A.’nın yanında bulunan yakını da dahil oldu.
Yol ortasında birbirlerinin saçını başını yolan kadınları görenlerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri sürücülere 180’er bin TL, sürücülerden T.A.’nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.’ye de 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Toplamda 540 bin TL ceza uygulanırken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.