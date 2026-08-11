  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor! Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı Erzurum'da korkutan inşaat çökmesi! Beton dökümü sırasında göçük meydana geldi! Arap dünyasında bir ilk: İdamı kaldıran ilk Arap ülkesi Lübnan oldu Eski Şile Belediye başkanına iddianame! Kabadayı için 92 yıl hapis talebi İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bu kardeşlik süreci gücümüze güç katacak Bosphorus Diplomasi Forumu, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'
Gündem Trafikte saç baş yolan kadınlara ağır fatura: 540 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu, araçları men edildi
Gündem

Trafikte saç baş yolan kadınlara ağır fatura: 540 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu, araçları men edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trafikte saç baş yolan kadınlara ağır fatura: 540 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu, araçları men edildi

İzmir’de iki kadın sürücü ‘yol vermeme’ nedeniyle kavga etti. Kavgaya karışan sürücülerden birinin yakını dahil şahıslara toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı. Her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

İzmir’in Tire ilçesi 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’nde C.A. yönetimindeki otomobil ile T.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. İki kadın sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, olaya T.A.’nın yanında bulunan yakını da dahil oldu.

Yol ortasında birbirlerinin saçını başını yolan kadınları görenlerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri sürücülere 180’er bin TL, sürücülerden T.A.’nın kavgaya karışan yakını Ş.Ş.’ye de 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Toplamda 540 bin TL ceza uygulanırken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi
Gündem

Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi

TBMM'de Türkiye'nin yakından takip ettiği çerçeve yasa görüşmeleri sürerken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun eylemi G..
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi
Gündem

Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "ihaleye fesat..
Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! "Hayır" diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı
Gündem

Yeni Parti'de çerçeve yasa çatlağı büyüyor! “Hayır” diyecek vekil sayısı 25'e ulaştı

TBMM'de görüşülen çerçeve yasa teklifi Yeni Parti'de görüş ayrılığına neden oldu. Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi teklife “evet” o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23