0553 313 94 23

Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

Trafikte tartıştıkları kişilerce elinden silahla yaralanan hamile kadın ve sopayla darbedilen eşi hastaneye kaldırıldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadının silahla yaralandı, eşi de darbedildi.

Alınan bilgiye göre, 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı. A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
  1. Darp
  2. Karaman
  3. silah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni operasyon mu?!?
    1. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    2. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    3. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    4. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    5. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    6. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    7. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    8. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    9. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    10. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    11. Başkan Sever müjdeyi verdi
    12. Sokak çocukları konusu milli bir..
    13. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    14. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    15. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    16. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    17. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    18. Vatan sevgisi imandandır
    19. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    20. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    21. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    22. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    23. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    24. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    25. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    26. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    27. Polise karşı koyan firari hükümlünün..
    28. Pekcan: "İhtisas Serbest Bölgeleri ile..
    29. Erzurum’da huzur operasyonu
    30. Pekcan: "İhracat Ana Planımızla..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı