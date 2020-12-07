  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı
Otomotiv

Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası ne kadar, trafik sigortası fiyatı 2021 kaç para oldu? soruları sürücüler tarafından araştırılıyor. 2017’den bu yana uygulanan zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulaması için karar verildi. Böylelikle 2021 yılı için trafik sigorta fiyatı na belli olmuş oldu. Peki trafik sigortası ne kadar? Trafik sigortası tavan fiyatı kaç para?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:18:00 -
Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası, trafiğe çıkan her motorlu aracın yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yıllık olarak yapılan ve poliçe bitim tarihinden önce aracın trafiğe çıkabilmesi için yenilenmesi gereken bir zorunlu sigortadır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan genelgeye göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı. 

Trafik sigortası ne kadar? 

Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını da belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.

Trafik sigortası fiyatları 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...
Gündem

Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle mücadeleyi Sağlık Bakanlığı'nın değil Milli Savunma Bakanlığının yönetmesi gerektiğini söy..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı
Gündem

CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı

CHP'de art arda taciz skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Skandalın son adresi ise CHP Şişli Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi eski Baş..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay