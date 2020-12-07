Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası, trafiğe çıkan her motorlu aracın yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yıllık olarak yapılan ve poliçe bitim tarihinden önce aracın trafiğe çıkabilmesi için yenilenmesi gereken bir zorunlu sigortadır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan genelgeye göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.

Trafik sigortası ne kadar?

Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını da belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.

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