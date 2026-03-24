Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gezköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğü titiz çalışma, kuralsızlığın ve suç kaydının boyutlarını gözler önüne serdi. Trafik ve asayiş ekiplerince durdurulan K.G. idaresindeki kamyonette yapılan kontrollerde; sürücünün ehliyetinin olmadığı, aracın ise ne sigortasının ne de muayenesinin bulunduğu saptandı.

Erzurum'da sigortasız ve muayenesiz kamyonetin ehliyetsiz sürücüsüne 83 bin lira ceza kesildi. Araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Ayrıca araçta bulunan Y.E.T'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 965 lira ceza kesildi, araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan sürücünün kasten yaralama suçundan 4 kaydının olduğu öğrenildi.