0553 313 94 23

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini hızlıca yapmanız çok kolay. İşte, merak ettiğiniz "Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:49
Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini hızlıca yapmanız çok kolay. İşte, merak ettiğiniz "Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri için uzun saatlere ihtiyacınız yok. Sürücüler kesilen cezaları ödemek için sıra beklemek zorunda da değil. Söz konusu bu işlemleri internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Bunun için egm.gov.tr/sayfalar/trafik_sorgulari.aspx sitesine giriş yapmalısınız. Araç sahibi ismini, soyadı, doğum yılını ve TC kimlik numarasını girerek sorgulama yapabilir. Araca kesilen cezaları da "Araç plakasına yazılan ceza sorgula" kısmından öğrenebilirsiniz.

Ödeme işlemi nasıl yapılır?

Plakaya, ehliyetinize ya da şahsınıza kesilen cezaları; vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine giderek ödeyebilirsiniz. Ayrıca e devlet şifrenizle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de ödeme yapabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:49
  1. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?
  2. trafik cezası ödeme
  3. internetten trafik cezası ödeme
  4. trafik cezası ödeme ptt
  5. beyanla trafik cezası ödeme
  6. beyanlı trafik cezası ödeme
  7. e devlet trafik cezası ödeme
  8. interaktif vergi dairesi
  9. trafik cezası erken ödeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
    1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    9. Galatasaray'da Küfür krizi!
    10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    28. Lübnan'daki Filistinlilere..
    29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi