Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini hızlıca yapmanız çok kolay. İşte, merak ettiğiniz "Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri için uzun saatlere ihtiyacınız yok. Sürücüler kesilen cezaları ödemek için sıra beklemek zorunda da değil. Söz konusu bu işlemleri internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Bunun için egm.gov.tr/sayfalar/trafik_sorgulari.aspx sitesine giriş yapmalısınız. Araç sahibi ismini, soyadı, doğum yılını ve TC kimlik numarasını girerek sorgulama yapabilir. Araca kesilen cezaları da "Araç plakasına yazılan ceza sorgula" kısmından öğrenebilirsiniz.

Ödeme işlemi nasıl yapılır?

Plakaya, ehliyetinize ya da şahsınıza kesilen cezaları; vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine giderek ödeyebilirsiniz. Ayrıca e devlet şifrenizle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de ödeme yapabilirsiniz.