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Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs’ta 57 bin arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla ayında 57 bin 757 adet artarak 23 milyon 39 bin 551 oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs’ta 57 bin arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla ayında 57 bin 757 adet artarak 23 milyon 39 bin 551 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Mayıs ayında 57 bin 757 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı


Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 57 bin 757 taşıt içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı


Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9, traktörde ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 azaldı


Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 42,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde ise yüzde 45,5 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165,4 artış oldu.



Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mayıs döneminde 173 bin 630 adet arttı


Ocak-Mayıs döneminde 271 bin 298 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 adet arttı.



Mayıs ayında 721 bin 196 adet taşıtın devri yapıldı


Devri yapılan toplam 721 bin 196 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu


Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,3’ü dizel, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.



Mayıs ayında 27 bin 136 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı


Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 adet otomobilin yüzde 13,9’unun Fiat, yüzde 13,2’sinin Renault, yüzde 9,9’unun Toyota, yüzde 7,9’unun Volkswagen, yüzde 6,6’sının Hyundai, yüzde 6,6’sının Peugeot, yüzde 6,5’inin Honda, yüzde 4,5’inin Mercedes-Benz, yüzde 3,8’inin Dacia, yüzde 3,4’ünün Opel olduğu, yüzde 23,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 38,1’i 1501-1600, yüzde 27,3’ü 1401-1500, yüzde 15,8’i 1301-1400, yüzde 11,7’si 1300 ve altı, yüzde 5,9’u 1601-2000, yüzde 1,2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 52,8’i beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 7,2’si siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 10,5’i diğer renklerde oldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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