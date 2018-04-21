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Trabzon'un Sivas 11'i belli oldu

Karadeniz ekibi Trabzonspor, saat 16:00'da Demir Grup Sivasspor'u kendi evinde konuk edecek.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:09
Trabzon'un Sivas 11'i belli oldu

TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Tomas, Uğur, Kamil Ahmet, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Mert, Hakan, Bifouma, Saivet, Emre, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:09
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