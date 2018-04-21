Trabzon'un Sivas 11'i belli oldu
Karadeniz ekibi Trabzonspor, saat 16:00'da Demir Grup Sivasspor'u kendi evinde konuk edecek.21 Nisan 2018 Cumartesi 15:09
TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
STAT: Medical Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Tomas, Uğur, Kamil Ahmet, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Mert, Hakan, Bifouma, Saivet, Emre, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
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