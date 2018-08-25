THY - İstanbul
0553 313 94 23

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi. Yıldız oyuncu hiç bir yere gitmiyorum şeklinde konuştu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:47
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz transfer iddialarına cevap verdi!

Burak Yılmaz son sözünü söyledi... Bordo-Mavili oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

BURADA GOL KRALI OLDUM

Trabzonspor'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada gol kralı oldum. Ben burada Türkiye'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

BEN KALMAKTAN YANAYIM

Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" diye konuştu.

(Takvim)

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:47
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray transferde bombayı patlattı
    1. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    2. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    3. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    4. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    5. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    6. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    7. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    10. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    11. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    12. Dost görünümlü düşmanlar
    13. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    15. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    16. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    17. Efsane Gelin Kayası, köylülerin başına..
    18. Dilenciliğin cezası sadece 124 TL
    19. TOKİ'den kurasız 80 bin liraya ev!
    20. Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu