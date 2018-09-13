THY - Adıyaman - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Trabzonspor'un yeni transferi gönülleri fethetti: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un Lorient'ten transfer ettiği Senegalli futbolcusu Zargo Toure, kulüpteki ve şehirdeki yaşantısına dair açıklamalarda bulunurken; "Namazlarımı aksatmamaya gayret ediyorum. Ezan sesi Allah'ın çağrısı olduğu için bir Müslüman için vazgeçilmezdir. Sabah onunla uyanmanın tarifi yok" ifadesini kullandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Trabzonspor'un yeni transferi gönülleri fethetti: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok

Trabzonspor'un Fransız kulübü Lorient'ten transfer ettiği ve kısa sürede hem takıma hem de şehre ayak uyduran Senegalli futbolcu Zargo Toure önemli açıklamalar yaptı.

Senegal'de dünyaya gelen ve futbola başlayan 28 yaşındaki stoper, pek çok vatandaşı gibi kariyerini Fransa'da şekillendirdi. Boulogne, Le Havre ve Lorient derken kendini bir anda Trabzonspor'da buldu.

Gelmeden önce İssiar Dia ile görüştüğünü belirten 28 yaşındaki stoper, "Trabzonspor'un serüveninde rol almak benim için harika bir duygu. Kulüp bana güvendi, antrenörler ve yöneticiler beni destekledi. Ben de onları mahcup etmemek için sabırsızım. Ayrıca gelecek sezon alacağımız sonuçlara göre Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayalim var" dedi.

"EZAN SESİYLE UYANMANIN TARİFİ YOK"

Sakatlığını atlattığını, Alanya maçında oynamak istediğini vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Hocam görev verirse sahaya çıkacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Avrupa'nın çoğu ülkesinde bilinen ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğu herkes tarafından doğrulanan bir kulüpteyim. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye benim ikinci evim. Müslümanların yaşadığı bir ülkede nefes alabilmek huzur veriyor. Bizler Müslümanız ve camilere gidip dua etmeliyiz. İşimden kalan vakitlerde namazlarımı aksatmamaya gayret ediyorum. Ezan sesi Allah'ın çağrısı olduğu için bir Müslüman için vazgeçilmezdir. Sabah onunla uyanmanın tarifi yok" ifadesini kullandı.

KARDEŞİNE TRABZONSPOR FORMASI GÖNDERMİŞ

Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:05
  1. Zargo Toure
  2. Boulogne
  3. Trabzonspor
  4. Lorient

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli keskin nişancı tüfeği seri üretime geçti
    1. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    2. EYT'liler emekli olabiliyor!
    3. Terör sevici ikiyüzlü Amerika..
    4. Toprağın 50 santimetre altından tarih..
    5. Şahi toplarının dökümhanesi turizme..
    6. Adana'da asker firarisi 'örümcek'..
    7. Bakan Bekir Pakdemirli Sudan..
    8. Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
    9. Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi..
    10. Toprağın 50 santimetre altından 2 bin..
    11. Üniversiteli öğrencilerden Türk..
    12. Küresel petrol arzı rekor seviyeye çıktı
    13. Yetkililer Salda Gölü'nde incelemeler..
    14. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi..
    15. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    16. MİT böyle paketledi
    17. Eski eşinin attığı mesaj, polisi ve..
    18. Facebook ve Twitter'a içerik teklifi!
    19. Bu kadarına da pes! Bir motosiklete 5..
    20. Yerel seçimler öncesi EYT yasası..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."