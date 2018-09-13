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Trabzonspor'un transfer gündemindeydi! Kulübü tarafından serbest bırakıldı...

Transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde yer alan Papy Djilobodji kulübü Sunderland tarafından serbest bırakıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 02:57
Trabzonspor'un transfer gündemindeydi! Kulübü tarafından serbest bırakıldı...

Sunderland, sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelen defans oyuncusu Papy Djilobodji'nin sözleşmesini feshetti.
Sezon başında Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Papy Djilobodji, Sunderland'den gönderildi.

Sunderland'in satmak istediği ve yaz ayında hazırlık kamplarına katılmayan Papy Djilobodji, bir süredir İngiliz ekibinin başını ağrıtıyordu. Sunderland Kulübü yaptığı açıklama ile Papy Djilobodji ile olan ilişkilerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Sunderland'in yaptığı açıklamada Papy Djilobodji'nin sözleşme gerekliliklerini yeri getirmediği ve bu nedenle ile oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Papy Djilobodji'nin normal şartlarda 2020 yılına kadar Sunderland ile sözleşmesi bulunuyordu.

SUNDERLAND'İN SAHİBİNİ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sunderland'in sahibi Steward Donald da savunma oyuncusu ile yaşananları açıkça dile getirmişti.

Sunderland'in sahibi Steward Donald yaptığı açıklamada ''Papy, bu hafta aramıza katıldı ama aslında temmuz başında dönmesi gerekiyordu. Bir kulübe transferini bekliyorduk. Durumunu normal karşıladık bir müddet. Transfer olacağı kulüple anlaştık, onunla da bir anlaşmamız vardı. Ona maaş ödemeyecektik, antrenmanlara çıkmama izni verdik o da kendine temmuzda bir kulüp bulacaktı. Ayrıca, kesin şartlarımız vardı. Her koşulda, kondisyonuna dikkat edecek ve antrenmanlarını yapacaktı. İstediğimiz kondisyonda değil. İlk gün antrenmana çıktı ve menajer Jack Ross ile görüştü. Bir sonraki gün antrenman yapmak istemediğini söylemiş. Sonra anladık ki 72 gündür tek bir antrenman bile yapmamış. En kötü ağustos başında aramızda olmalıydı. Tüm ağustos boyunca ne yaptı, neredeydi bilmiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 02:57
  1. Trabzonspor
  2. Sunderland
  3. Papy Djilobodji

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