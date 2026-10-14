Trabzonspor'un rakibi KuPS'ta teknik direktör Nuutinen: "Savunma yapmayacağız"

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'da teknik direktör Miika Nuutinen, sahaya savunma için çıkmayacaklarını açıkladı. Maçın oynanacağı Tammelan Stadı'nda takım kaptanı Petteri Pennanen ile basın toplantısı düzenleyen Nuutinen, "Yarınki maçın kırıcı bir maç olacağına inanıyorum. Savunma yapmayacağız." dedi.

35 yaşındaki teknik adam, kendi liglerindeki oyundan farklı bir plan izleyeceklerini de söyledi: "Savunmaya yönelik değil, saldıracağız, tam oynayacağız. Bizim ligdeki gibi yapmayacağız."

Nuutinen, Trabzonspor'u kuvvetli ve çok iyi oyunculara sahip bir takım olarak tanımladı: "Boş alanı çok iyi kullanan, çok hızlı, tempoyla futbol oynayan bir ekip." Rakibini durdurmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirten teknik direktör, "Fakat kendilerinin kalitesi ortada. Birçok dünya çapında oyuncuları var." diye konuştu. Yapacakları tek şeyin oyuna biraz daha odaklanıp ellerinden gelen en iyi sonucu almak olduğunu kaydetti.

KuPS, Salah'ı durdurmak için "uygun oyuncular" ayarlayacak

Muhammed Salah gibi bir oyuncuya karşı oynayacaklarına ilişkin soruyu zaten beklediğini söyleyen Nuutinen, "Salah, çok kuvvetli bir oyuncu. Elbette bizim de bir planımız var." dedi. Salah'ı durdurabilmek, diğer oyuncuları rahatlatabilmek ve maçın rahat bir şekilde gidebilmesi için ona uygun bazı yöntemleri bulunduğunu anlatan teknik direktör, "Onu durdurabilmek için uygun oyuncular ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçının genç bir teknik direktör olarak kendisini kanıtlaması açısından fırsat olup olmadığı sorusuna ise temkinli yanıt verdi: "Elbette öyle ama benim o kadar yoğunluğum var ki bunu düşünecek, hayal kuracak zamanım yok." Nuutinen, tamamen maçlara odaklanmış şekilde sahaya çıktığını, böyle bir hedefi ya da hayali olduğu konusunda düşünemediğini söyledi.

Pennanen: "Stadyum dolu, bütün biletler satılmış"

Takım kaptanı Petteri Pennanen, karşılaşmaya güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. "Güzel bir maç olacak. Stadyum dolu, bütün biletler satılmış. Güzel futbol, güzel maç olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Misafir takım taraftarlarının tribünde daha fazla yer almasının beklenmesine ilişkin soruya kaptan, "Yarın bizleri desteklemek için de bilet satın alanlar vardır. Umarım gelecekte yine yüksek kaliteli takımlar gelir ve bizleri de desteklemek için seyirciler bilet alır." karşılığını verdi.

Türkiye ligini takip ettiğini anlatan Pennanen, "Türkiye süper bir futbol ligine, futbol kapasitesine sahip bir ülke. Sürekli gelişen, büyüyen ve yıldızlar çıkaran bir ülke." değerlendirmesinde bulundu. Kaptan, kaliteli ve yüksek kapasiteli bir takımla oynamanın ayrı bir heyecan, ayrı bir yarış olduğunu söyledi; Türkiye'de "çok güzel bir futbol sevdası" bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Tammelan Stadı'nın zemininin suni çim olduğuna değinen Pennanen, "Yavaş yavaş çim eskidi. Şampiyonlar Ligi maçlarını bile burada oynamak zorunda kalıyoruz. Umarım bu düzeltilir, yenilenir ve öyle oynanır." dedi. Kaptan, bu saatten sonra farklı bir şey yapmak için zaman olmadığını, maça çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yaparak en iyi şekilde temsil etmeye ve başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti.