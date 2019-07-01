Trabzonspor'un Obi Mikel transferi Cumhuriyet Gazetesi'ni kudurttu Trabzonspor'un dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel trasnferinin ardından yayınladığı teşekkür mesajı sözde gazete Cumhuriyet'i kudurttu.

Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımlasının ardından ses Cumhuriyet gazetesinden geldi. Devlet erkanına teşekkür mesajı kudurttu! Trabzonspor kulübü gece saatlerinden dünyaca ünlü futbolcu Obi Mikel açıklamasının yankıları sürüyor. Bordo mavili ekibin sosyal medya ve resmi internet sitesinden Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e teşekkür mesajı yayınlaması solcu Cumhuriyet Gazetesini kudurtmasına neden oldu. Bonservis bedeli ödenmedi! Cumhuriyet Gazetesi'nin ''Trabzonspor'a örtülüden geldi, Obi Mikel'e gitti'' başılıklı haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor Obi Mikel'i bonservis bedeli ödemen transfer etmesine rağmen Cumhuriyet Gazetesi yalan algı haberi yapması Trabzonlu taraftarların tepksine neden oldu. İşte Trabzonspor'un yaptığı o açıklama: Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "John Obi Mikel'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullandı. Trabzonspor, 32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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