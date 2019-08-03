Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır evlendi



TRABZON (AA) - Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dünya evine girdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın, Trabzon Ramada Otel'de düzenlenen düğünle hayatını Kübra Ayyıldız ile birleştirdiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu'nun yanı sıra eski başkanımız Özkan Sümer, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımızın katıldığı törende Uğurcan Çakır, Kübra Ayyıldız ile hayatını birleştirdi. Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır ve eşine bir ömür boyu mutluluklar diledi."



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