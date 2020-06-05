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Spor

Trabzonspor’un Messi’si Abdulkadir Ömür, futbol topuyla dans etti

Trabzonspor’un Messi lakaplı yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür futbol topuyla dans etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:12:36 -
Trabzonspor’un Messi’si Abdulkadir Ömür, futbol topuyla dans etti

Trabzonspor’un Messi lakaplı yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür futbol topuyla dans etti. Genç futbolcunun hareketleri büyük bir beğeni kazandı.


Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. UEFA’dan gelen kötü habere rağmen morallerini bozmamaya özen gösteren Karadeniz ekibinde futbolcular, sadece hedefe odaklanmış durumda. Bordo-mavililerin Messi lakaplı yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, futbol topuyla yaptığı dans büyük bir beğeni kazandı.


Avrupa’nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdulkadir Ömür, Barcelona’nın yıldız futbolcusu Messi’ye benzetiliyor. Barcelona ve Messi hayranlığı herkes tarafından bilinen genç futbolcunun meşin yuvarlakla yaptığı hareketleri de sosyal medyada büyük bir beğeni kazandı. Ömür’ün futbol topuyla yaptığı dansı, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır da yakından takip etti.

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