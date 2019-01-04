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Trabzonspor'un Antalya kampı

04 Ocak 2019 Cuma 19:49
Trabzonspor'un Antalya kampı


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve pas çalışması ile süren idman, kondisyon çalışması ile tamamlandı.


- Sosa antrenmanı kenardan izledi


Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Arjantinli futbolcu, saha kenarından antrenmanı takip etti.

Trabzonspor'da tedavisi süren Zargo Toure, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibinde, Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen Onazi de antrenmanda yer almadı.

Ünal Karaman'ın kamp kadrosuna dahil ettiği genç futbolcular, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl da idmana katıldı.

Bordo-mavili teknik heyet ve futbolcular idman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 19:49
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