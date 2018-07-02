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Trabzonspor'dan yılın bombası Carlos Bacca

Trabzonspor dünyaca ünlü golcü futbolcu Carlos Bacca ile ilgilendiği iddia edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:42
Trabzonspor'dan yılın bombası Carlos Bacca

İtalya, İspanya ve Kolombiya medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor Milan'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı forveti Carlos Bacca ile ilgilendiğini duyurdu. Öte yandan Galatasaray'ın da Bacca ile ilgilendiği belirtildi.

Carlos Bacca'nın İtalya Serie A ekibi Milan ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bacca son olarak La Liga ekibi Villarreal'de kiralık olarak forma giymişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:42
  1. Trabzonspor
  2. Carlos Bacca
  3. Milan
  4. İtalya Serie A
  5. Kolombiya

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