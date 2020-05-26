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Spor

Trabzonspor'dan Xherdan Shaqiri bombası

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Liverpool'da top koşturan Shaqiri'yi gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:54:00 -
Trabzonspor'dan Xherdan Shaqiri bombası

Yeniakit.com.tr - Yeni sezonun kadro yapılandırmasına başlayan Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ses getirecek transfer

Sezona dünyaca ünlü iki yıldız Daniel Sturridge ve Obi Mikel'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan ses getirecek bir transfer hamlesi daha geldi.

Bordo mavili Liverpool'da top koşturan Shaqiri için kolları sıvadı. Trabzonspor kurmaylarının Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından İsviçreli yıldız için harekete geçeceği öne sürüldü.

Shaqiri bu sezon Liverpool formasıyla 10 kez sahaya çıkarken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

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