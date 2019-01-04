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Trabzonspor'dan transfer bombası Gökhan Töre!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gökhan Töre'yi transfer etmek için kolları sıvadı.

04 Ocak 2019 Cuma 03:04
Trabzonspor'dan transfer bombası Gökhan Töre!

Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri

Beşiktaş’ta ikinci yarıda takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre’nin Bordo-Mavili yönetime menajeri aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, “Trabzonspor formasını giymeye hazırım” mesajı yolladı. Deneyimli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Karadeniz ekibinin kurmayları, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da onayı aldıktan sonra Gökhan Töre’ye, “Seni takımımızda görmek isteriz. Ancak bonservis konusunu kendin halletmen gerekiyor. Bonservisini alırsan, sana kapımız açık” cevabını verdiler. Gökhan bonservisini almak için Beşiktaş ile görüşecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 03:04
  1. Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Gökhan Töre
  4. Beşiktaş

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