Trabzonspor'dan transfer atağı! Erzurumspor'da forma giyen...

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve ligi en üst sıralarda bitirmeye çalışan Trabzonspor'da bir yandan da gelecek sezon için transfer planlamaları yapılıyor. Bordo mavililer, devre arasındaki transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamamıştı. Yönetimin gelecek sezon için çalışmalarına erken başladığı ve Erzurumspor forması giyen Gabriel Obertan ile ilgilendiği öğrenildi.

Obertan hamlesi!

BB Erzurumspor'un ocak ayında transfer ettiği Fransız sağ kanat oyuncusu Obertan, Süper Lig'de kısa sürede sergilediği performansla dikkat çekti. Fransız futbolcu için Trabzonsporlu yetkililerin devreye girdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Obertan için girişimlerin başladığı ve oyuncu cephesiyle temasa geçildiği öğrenildi. Trabzonspor, önümüzdeki günlerde Fransız futbolcu için daha ciddi adımlar atacak.

FutbolArena