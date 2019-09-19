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Trabzonspor’dan taraftarlarına uyarı!

Trabzonspor, bugün Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacak Getafe maçı öncesinde karşılaşmayı tribünde takip edecek taraftarlara uyarı yaptı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:05
Trabzonspor’dan taraftarlarına uyarı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat TSİ 19.55'te Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde bordo mavili takım, resmi internet sitesinden maça gidecek olan taraftarlar uyarılarda bulundu.

İşte resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda deplasmanda oynayacağımız Getafe CF maçı misafir tribün biletleri, e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulmuştur.

230 TL’den fiyatlandırılan ve sınırlı sayıda olan müsabaka biletlerinin satışı, ‪17 Eylül Salı günü 17.00’ye kadar devam edecektir.

Toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek, bir kişi sadece bir adet bilet satın alabilecektir. Ayrıca taraftarlarımızın bilet satışı için e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde yer alan tüm bilgileri (Ad – Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyruk ve TC Kimlik No) eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Eksik veya hatalı bilgi içeren formlar otomatik olarak reddedilecek, bilet satışı gerçekleştirilemeyecektir.

Misafir takım tribünü biletleri için e-bilet.trabzonspor.org.tr haricinde bilet satışı yapılmayacak, nakit karşılığı elden bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir. Taraftarımız internet üzerinden satın aldığı biletini, müsabaka günü İspanya saatine göre ‪10:00 – 15:00 saatleri arasında e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde belirtilen Tienda Oficial Getafe Club de Fútbol adresinden, e-mail adresine gönderilen belgeyle birlikte kimliklerini ibraz etmek suretiyle alabileceklerdir.

Dikkat edilecek hususlar;

- Misafir takım tribününe girecek taraftarlarımız İspanya polisi eşliğinde topluca stadyuma götürüleceklerdir. Biletlerini alan taraftarlarımızın münferiden stadyuma gitmemeleri, toplanma noktasında beklemeleri gerekmektedir.

- Müsabakayı izlemek isteyen taraftarlarımız maç günü pasaportlarını kesinlikle yanlarında bulundurmak zorundadır.

- Taraftarlarımızın güvenlik gerekçesiyle stadyuma toplu halde, mümkünse otobüs ile gelmeleri gerekmektedir.

- Stadyuma meşale, maytap vb. yanıcı/patlayıcı madde sokulması ve bu maddelerin stadyumda kullanılması kesinlikle yasaktır. UEFA’da bulunan daha önceki maçlardan mevcut dosyalarımız nedeniyle böyle bir durum tekrarlandığında kulübümüz saha kapatmaya kadar varabilecek yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca İspanya kanunları ve spor mevzuatına göre bu tür maddelerin stada sokulması yasak olduğundan, bu ihlali gerçekleştiren kişiler adli bir yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir.

- Herhangi bir siyasi, ırkçı, ayrımcı mesaj içeren pankart, bayrak vs. stadyuma sokulması, tribünde açılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir olay yaşanması durumunda kulübümüz UEFA tarafından cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve bu ihlali gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:05
  1. Trabzonspor
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Getafe CF
  4. stadyum
  5. taraftarlar

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