Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize takım bulun!

Trabzonspor, devre arasında flaş bir ayrılığa hazırlanıyor. A Spor'un iddiasına göre Trabzonspor, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulmalarını söyledi.



İki futbolcunun Antalya'da yapılacak olan devre arası kampına götürülmeyeceği belirtildi.



Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı. Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabilmişti.