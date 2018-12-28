Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize takım bulun!
'Şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Karadeniz ekibi Trabzonspor, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulmalarını söyledi.28 Aralık 2018 Cuma 17:41
Trabzonspor, devre arasında flaş bir ayrılığa hazırlanıyor. A Spor'un iddiasına göre Trabzonspor, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulmalarını söyledi.
İki futbolcunun Antalya'da yapılacak olan devre arası kampına götürülmeyeceği belirtildi.
Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı. Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabilmişti.
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