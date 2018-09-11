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Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz hakkında karar verildi. Trabzonspor Kulübü, yıldız oyuncunun kaptanlığını aldı.

11 Eylül 2018 Salı 21:22
Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz kararı!

Alacaklarından dolayı Trabzonspor'u, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz'ın kaptanlığı bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında tartışıldı. Bu bağlamda oyuncunun kaptanlık görevinden alınması kararlaştırıldı. 

Geçtiğimiz günlerde alacaklarından dolayı Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz ile ilgili bordo-mavili kulübün yönetim kurulundan önemli bir karar çıktı. Trabzonspor Yönetim Kurulu, oyuncunun kaptanlık görevinden alınması yönünde bir karara vardı. 

Kulübün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:22
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor

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