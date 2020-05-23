Trabzonspor'dan Edin Visca bombası
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'dan ses getirecek bir hamle geldi.
Transfer arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.
Visca bombası
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Edin Visca'ya kanca attı.
Bordo mavili ekibin Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Visca için İstanbul temsilcisinin kapısını çalacağı iddia edildi. Vsica bu sezon 8 gol 12 asist ile oynadı.