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Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret

- Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcusu Sosa, İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftar Ömer Asaf Kılıç'a ziyarette bulundu

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:20
Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul'da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı Jose Sosa'nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Sosa'nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa'nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:20
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