Trabzonspor'dan Aboubakar bombası
Transfere hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam edecek olan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yeni sezon kadro şekillendirmesine Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katarak giriş yapan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.
Aboubakar hamlesi
Forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor bir dönem ligimizde Beşiktaş'ta top koşturan şimdilerde Porto'da oynayan Vincent Aboubakar'a kanca attı. Bordo mavili ekibin Şampiyonlar Ligi biletini aldığı takdirde Kamerunlu golcü ile masaya oturacağı iddia edildi.