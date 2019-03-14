Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, Tıp Bayramı etkinliğinde

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün bazı yönetim kurulu üyeleri ile futbol takımı teknik heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal ile teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ve kaleci antrenörü Metin Aktaş'ın katıldığı etkinlikte, bordo-mavili ekibin eski oyuncularının, kentte görevli doktorlarla maç yaptığı bildirildi. Açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Karaman'ın başlama vuruşu yaptığı maçın, dostluk havası içinde son bulduğu kaydedildi.







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