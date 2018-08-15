THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Trabzonspor'da şok istifa!

Trabzonspor'da Genel Koordinatör Özkan Sümer, akşam saatlerinde yönetim kuruluna istifası sundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:30
Trabzonspor'da şok istifa!

Trabzonspor'da bu akşam beklenmedik bir gelişme yaşandı. Genel koordinatör ve başkanın başdanışmanı olan Özkan Sümer istifasını yönetime sundu. 

Trabzonspor'da Genel Koordinatör ve Başkan Başdanışmanı olarak yönetimle birlikte göreve gelen Özkan Sümer, yönetim kuruluna istifasını sundu. Bordo-mavili yönetimin bu istifanın ardından bir değerlendirme yapıp, Sümer'i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:30
  1. Trabzonspor
  2. Özkan Sümer
  3. istifa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    1. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    2. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    3. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    4. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    5. Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık..
    6. Bacak reflüsü hastalığı nasıl tedavi..
    7. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
    8. Torununuzun her istediğini yapmak ona..
    9. Enginar çayının faydaları nelerdir?
    10. Rusya'dan Türkiye'ye müjde!
    11. Bu iki malzemeyle eklem ağrılarına..
    12. Beyazlayan saça ne iyi gelir?
    13. Reflü nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
    14. ABD'liler Muharrem İnce'yi dolar için..
    15. Uzmanlar uyardı:"İki doğum arası en az..
    16. Beyaz Saray'dan vergi açıklaması!
    17. Ahşap paspas yapımı
    18. İtalya'dan OHAL kararı
    19. Evde teraryum yapımı
    20. Patatesli krep nasıl yapılır?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız