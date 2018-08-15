Trabzonspor'da şok istifa!

Trabzonspor'da bu akşam beklenmedik bir gelişme yaşandı. Genel koordinatör ve başkanın başdanışmanı olan Özkan Sümer istifasını yönetime sundu.

Trabzonspor'da Genel Koordinatör ve Başkan Başdanışmanı olarak yönetimle birlikte göreve gelen Özkan Sümer, yönetim kuruluna istifasını sundu. Bordo-mavili yönetimin bu istifanın ardından bir değerlendirme yapıp, Sümer'i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.