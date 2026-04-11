Spor Trabzonspor'da şok ayrılık! Alanya seferi öncesi golcü yıldızdan kötü haber geldi!
Trabzonspor'da şok ayrılık! Alanya seferi öncesi golcü yıldızdan kötü haber geldi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da şok ayrılık! Alanya seferi öncesi golcü yıldızdan kötü haber geldi!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Trabzonspor’da, takımın en önemli gol silahlarından Paul Onuachu şoku yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte maç öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Nijeryalı dev santrfor, kafileden son anda çıkarılarak Trabzon’da bırakıldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig’in 29. haftasında yarın Alanyaspor’un konuğu olacak Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve Alanya'ya hareket etti. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Muçi, Batagov ve Paul Onuachu kafilede yer almazken, sarı kart cezasını tamamlayan Christ Inao Oulai ise kadroya dahil edildi.

Onuachu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

 

Kamp kadrosu

Trabzonspor’un kamp kadrosunda yer alan 21 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu."

