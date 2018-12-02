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Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
02 Aralık 2018 Pazar 17:52
Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:52
Ahmet Ağaoğlu
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor
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