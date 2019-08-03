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Trabzonspor’da Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo imzayı attı

Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo’ya düzenlenen törenle sözleşmeye imzayı attı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:21
Trabzonspor’da Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo imzayı attı

Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel ve Fernandes Ivanildo’ya düzenlenen törenle sözleşmeye imzayı attı.


İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bugün hem genç bir oyuncu olan Ivanildo hem de kariyerini konuşmanın bile gereksiz olduğu Obi Mikel ile imza töreni düzenliyoruz. Biz Obi ile sadece bir futbolcu değil etik ahlak ve duruşuyla çok büyük bir atlet transfer ettik. Genç oyunculara ne kadar yatırım yaptığımızı herkes biliyor. Bunun yanı sıra genç oyuncularımıza tecrübelerini aktarabilecek bir oyuncu aldık. Obi’nin transferi kolay olmadı, kendisi de biliyor. Tabii transferiyle birlikte 150 de forma aldı. Ivanildo da 100 forma alan futbolcularımızdan oldu. Artık Obi’nin forma rakamını yükseltmesi gerekiyor. O yüzden 200 forma alıyor” dedi.


2+1 yıllık sözleşme imzalayan Obi Mikel ise, “Başkanımıza bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a geldiğimde ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Sayın Başkanın göreve başladığından bugüne kadar kulübü stabil bir hale getirdiğini ve Trabzonspor’u tekrar hak ettiği yerlere getirdiğini biliyorum. Ben de genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bu kadro yapısına hem saha içinde hem de saha dışında gerek tecrübe olsun gerekse mücadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.


Kiralık olarak gelen Portekizli oyuncu Ivanildo ise, “Transfer sürecinde bana olan ilgi ve gösterilen değer gerçekten buraya gelmemde en büyük etken oldu. Ben çalışmayı seven bir insanım. Bana gösterilen ilgi ve değer karşısında insanları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisin yapacağım. Takımımızın hedefleri için var gücümle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:21
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