Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi. Öte yandan, Gümüşhane Futbol Okulunun sporcularının antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla fotoğraf çektirdiği aktarıldı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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