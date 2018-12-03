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Trabzonspor'da mazbata töreni yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:57
Trabzonspor'da mazbata töreni yapıldı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünde, göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün yeni idari binasında düzenlenen törende, dün tek listeyle girdiği olağan genel kurulda 3 yıllığına daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu yer almadı.

Önceki yönetim döneminde genel sekreterlik görevinde bulunan Ömer Sağıroğlu, başkan Ağaoğlu ve kendisinin mazbatasını, divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den aldı.

Daha sonra yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere ve yetkili kurulların başkanlarına mazbataları sunuldu.

Sağıroğlu, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulüp için çok önemli bir toplantı için şehir dışında bulunması nedeniyle törene katılamadığını belirtti.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulundan şu isimler yer alıyor:

Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:57
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